الإسماعيلي ينعش آماله في البقاء بالدوري بفوز قاتل على طلائع الجيش

أنعش الإسماعيلي آماله في البقاء في الدوري الممتاز بفوز قاتل على طلائع الجيش، بهدف دون رد، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، في الجولة الأولى من مجموعة تحديد الهابطين لدوري المحترفين.

استمر التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين على مدار ما يقرب من 85 دقيقة دون تفوق لأحد الفريقين على الآخر، مع تعدد الهجمات على كلا المرميين.

ونجح خالد النبريص في فض الاشتباك بهدف قاتل في الدقيقة 86 من رأسية متقنة ليؤمن للدارويش 3 نقاط غالية تحيي آماله في البقاء في الموسم المقبل.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 17 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 21 نقطة في المركز الثاني بجدول مجموعة تحديد الهابطين.