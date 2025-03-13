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أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، تعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش، والعميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي.

وأشار وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في تصريحات صحفية عقب جلسة الحكومة، إلى تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد إدغار لاوندس، مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة.

وأكد أن «التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة»، موضحًا أن «مجلس الوزراء يعمل بدقّة مع الحرص الشّديد على المعايير والكفاءات».

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن «مجلس الوزراء أقرّ البند المتعلق بتطويع 4500 جندي في الجيش على 3 دفعات».