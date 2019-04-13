القوات الأفغانية تصد هجوما لطالبان شمال البلاد ومقتل 11 مسلحا

صدت قوات الأمن الأفغانية هجوما شنته حركة طالبان بإقليم فارياب شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 11 مسلحا على الأقل، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس"الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكر فيلق شاهين، رقم 209، التابع للجيش الأفغاني في الشمال أن مسلحي طالبان شنوا هجوما منسقا على مواقع أمنية في قرية "خواجة ناموسي" بمنطقة باشتون كوت.

وطبقا لبيان صادر عن الفيلق، شنت حركة طالبان الهجوم حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، حيث صدته القوات المسلحة.

وأضاف البيان أن 11 مسلحا قُتلوا وأصيب 23 آخرين خلال الاشتباكات مع قوات الأمن، وتابع البيان أن قوات الأمن والسكان المحليين لم يتكبدوا أي خسائر خلال الاشتباكات، ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على الهجوم حتى الآن.