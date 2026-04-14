وزير الدفاع الإسرائيلي يشترط إزالة اليورانيوم المخصب لإنهاء الحرب على إيران

اشترط وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إزالة اليورانيوم المخصب كشرط أساسي لإنهاء الحرب على إيران.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم، عن كاتس أن إسرائيل "أقوى مما مضى ولم نعد مهددين بالإبادة"، وفق تعبيره.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن واشنطن وتل أبيب حددتا هدفا يقضي بأن إزالة اليورانيوم المخصب شرط أساسي لإنهاء الحرب على إيران.

وأضاف يسرائيل كاتس: "عملياتنا في إيران دمرت المشروع النووي الإيراني ومنعت إيران من إنتاج سلاح نووي"، مشيرا إلى أن "وكلاء إيران في المنطقة ضُربوا بقوة وفقدوا قدرتهم على تشكيل تهديد استراتيجي لإسرائيل"، وفق وكالة سبوتنيك.

وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.

من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.