رئيس إيران يشيد بمواقف دول بينها مصر إزاء الحرب على بلاده

أشاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بمواقف عدد من الدول وبينها مصر حيال الحرب على إيران، مؤكدا أن مواقفها تعكس أصالة حضاراتها.

وقال بزشكيان في تغريدة له على منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "أصالة الحضارات تظهر في لحظاتها التاريخية الحاسمة. مواقف إسبانيا والصين وروسيا وتركيا وإيطاليا ومصر في معارضتها لروح الإعجاب بالحرب وجرائم النظام الصهيوني، ترتبط جذريًا بمكانتها الثقافية والتاريخية».

اصالت تمدن‌ها در بزنگاه‌های مهم تاریخی خود را نشان می‌دهد. مواضع اسپانیا، چین، روسیه، ترکیه، ایتالیا و مصر در مخالفت با جنگ‌طلبی و جنایات رژیم صهیونیستی، ریشه در جایگاه فرهنگی و تاریخی آن‌ها دارد. https://t.co/ocJZTUHqHj — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 14, 2026

يُشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي وزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر، نظيرهم التركي هذا الأسبوع في تركيا لبحث قضايا إقليمية، حسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته إن "هذا هو الاجتماع الثالث للدول الأربع لمناقشة الشؤون الإقليمية، وليس مضيق هرمز تحديدا".

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية محادثاتهم على هامش منتدى دبلوماسي سنوي يُفتتح الجمعة في جنوب تركيا.

وسبق أن توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقى مع كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية وفى مقدمتهم ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي وأعضاء الكونجرس لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الوضع الإقليمي.