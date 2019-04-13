الأمم المتحدة تدعو الخرطوم للتحقيق فى استخدام القوة ضد المتظاهرين

واشنطن تطالب بسرعة نقل السلطة للمدنيين فى السودان.. والجامعة العربية: نتطلع لتحلى السودانيين بالحكمة

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس، السلطات السودانية إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين احتجزوا لتنظيمهم احتجاجات سلمية والتحقيق فى استخدام القوة ضد المحتجين منذ اندلاع الاحتجاجات فى ديسمبر الماضى.

وقالت باشليه فى بيان إن «هذه لحظة حرجة جدا وحساسة جدا للسودان وهناك ضبابية شديدة وقلق بشأن المستقبل»، مضيفة أن السلطات ينبغى أن تمتنع عن استخدام القوة ضد المحتجين السلميين»، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، قد طالب فى بيان أمس الأول، بعملية انتقالية فى السودان تلبى التطلعات الديمقراطية لشعبه، مجددا الدعوة إلى الهدوء والتزام الجميع بضبط النفس.

فيما يعقد مجلس الأمن خلال ساعات جلسة مغلقة حول السودان، بطلب من الولايات المتحدة و 5 دول أوروبية.

وفى واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو فى بيان أمس الأول، إن «الولايات المتحدة تُواصل دعوة السلطات الانتقالية إلى ضبط النفس وإفساح المجال أمام مشاركة مدنيين فى الحكومة».

وأضاف بالادينو: «الشعب السودانى قال بوضوح إنه يُريد انتقالا يقوده مدنيون»، وإن هذا الأمر يجب أن يحصل «فى وقت أسرع بكثير من عامين».

وتوالت ردود الفعل العربية، أمس، إزاء التطورات فى السودان، حيث أعربت جامعة الدول العربية عن أملها فى أن يتوافق أهل السودان على ما فيه مصلحة البلاد، ودعت إلى التمسك بالحوار، مؤكدة تطلعها إلى تحلى الجميع بالحكمة المطلوبة فى هذا الظرف الدقيق.

وأضافت الجامعة فى بيان إنها «لن تدخر وسعا فى دعم التوصل إلى التوافقات المأمولة أسوة بما طلب منها فى مراحل سابقة».

كما شدد الأردن فى بيان لوزراة الخارجية على أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه،

كما أعربت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان عن أملها فى تحقيق انتقال سلمى للحكم فى السودان يلبى تطلعات الشعب السودانى المشروعة إلى الحرية والديمقراطية والتنمية.