بايدن يرشح كريستين وورموث كأول امرأة تتولى منصب وزير الجيش الأمريكي

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن خبيرة الأمن الدولي كريستين وورموث لتولي منصب وزيرة الجيش الأمريكي.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها تعيين أنثى في هذا المنصب الرئيسي، وفي حال تأكيد تعيينها، فستكون أول امرأة تشغل ثالث أعلى منصب مدني في وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان "بصفتها وكيلة وزارة الدفاع السابقة للشئون السياسية، طورت كريستين من حملة الوزارة لمكافحة داعش وإعادة التوازن إلى آسيا، وستكون خبرتها العميقة حاسمة في معالجة وردع التهديدات العالمية الحالية، بما في ذلك التحدي القادم من الصين وتهديدات الدولة القومية القادمة من روسيا وإيران وكوريا الشمالية"

كان بايد قد اختار في يناير الماضي وورموث لقيادة فريق مراجعة وكالة الدفاع في إدارته.