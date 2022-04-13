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ارتفاع معدل التضخم بالسودان إلى 263.16%


نشر في: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 1:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أبريل 2022 - 1:52 ص

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدل التضخم بالسودان في مارس الماضي إلى 263.16%، على أساس سنوي، مقارنة مع 258.40% في فبراير السابق له.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، ارتفاع معدل التضخم في مارس إلى قفزة في أسعار مجموعة النقل.

وقال الجهاز، إن مجموعة النقل سجلت أعلى نسبة مساهمة في معدل التغير الشهري للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية، بنسبة بلغت 41.38%.

وأضاف "الإحصاء" السوداني أن "ارتفاع اسعار الوقود التي انعكست على تذاكر المواصلات الداخلية وتذاكر الطيران".

وفي مارس الماضي، وحد السودان سعر الصرف بين البنوك التجارية والأسواق الموازية، انخفض على أثره سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار إلى 550 من 460 جنيها.

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