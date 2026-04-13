استطلاع: إسرائيليون يعارضون وقف إطلاق النار مع إيران ومنقسمون حول ضرورة احترامه

أظهر استطلاع رأي أجرته الجامعة العبرية في القدس أن ما يقرب من ثلثي الإسرائيليين يعارضون وقف إطلاق النار مع إيران، لكن الرأي العام منقسم حول ما إذا كان على إسرائيل احترام الهدنة التي تمتد أسبوعين أم استئناف الهجمات على إيران.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال معدو الاستطلاع إنه أول استطلاع عام للإسرائيليين يجرى بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي على وقف إطلاق النار بوساطة باكستان. وفشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق أشمل لإنهاء الحرب خلال محادثات انعقدت في إسلام أباد مطلع الأسبوع.

وأدى وقف إطلاق النار إلى توقف الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، لكنه لم ينه الحرب الموازية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه الذي أودى بحياة كثير من المدنيين.

وواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على مستوطنات في شمال إسرائيل.

وفيما يخص لبنان، أشار الاستطلاع الذي أجراه باحثون في مختبرات أجام التابعة للجامعة العبرية إلى أن أكثر من 61 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن الهدنة ينبغي ألا تشمل القتال مع حزب الله، وهو مطلب أساسي لإيران في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وأفاد الاستطلاع بأن 39 بالمئة من المشاركين قالوا إن على إسرائيل مواصلة الهجمات على إيران، وقال 41 بالمئة إن عليها احترام وقف إطلاق النار، ولم يحسم 19 بالمئة رأيهم، وذلك عند سؤالهم عما يجب أن تفعله إسرائيل مع إيران.

واستند الاستطلاع إلى عينة من 1312 إسرائيليا أجريت معهم مقابلات يومي التاسع والعاشر من أبريل، بهامش خطأ يبلغ 3.2 بالمئة.

ومع غموض مصير وقف إطلاق النار مع إيران، تستعد إسرائيل لخوض صراع طويل وممتد في أنحاء الشرق الأوسط، إذ خلص مسئولون إسرائيليون إلى أنه لا يمكن القضاء تماما على أعدائهم في إيران ولبنان وغزة وغيرها.

ونظرة الرأي العام إلى النجاح العسكري لإسرائيل في إيران مسألة بالغة الأهمية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه انتخابات مزمعة في أكتوبر، تشير معظم استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسرها.

وأظهر استطلاع الجامعة العبرية أن شعبية نتنياهو تراجعت بين الإسرائيليين منذ اندلاع الحرب مع إيران، إذ يفضله 34 بالمئة من الإسرائيليين رئيسا للوزراء الآن، مقابل 40 بالمئة عند اندلاع الحرب.