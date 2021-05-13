الصين تنتقد تقريرا أمريكيا حول الحرية الدينية

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انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج، تقريرا سنويا أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة الحرية الدينية في أنحاء العالم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدثة الصينية قولها في مؤتمر صحفي دوري، اليوم الخميس، في بكين إن "ما يسمى بالتقرير يتجاهل الحقائق، وهو مليء بالانحياز الأيديولوجي".

وأضافت أن التقرير "يشوه السياسات الدينية للصين وينشر معلومات كاذبة حول القضايا المتعلقة بشينجيانج".

وسرد التقرير ما وصفته الولايات المتحدة بأنه انتهاكات واسعة النطاق في منطقة شينجيانج الصينية، والتي قال مسؤول أمريكي إنها تحولت إلى "سجن مفتوح" مصمم لاضطهاد الايغور وغيرهم من الأقليات المسلمة.

وقال دانيال نادل، المسؤول الكبير في مكتب الحرية الدينية الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية: "من الواضح تماما الفظائع التي تحدث في شينجيانج ... نرى بوضوح ما هي عليه - ما هي محاولة لمحو شعب وتاريخ وثقافة".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات على مسؤول صيني بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي لممارسي الفالون جونج، حيث شجبت اضطهاد الصين للطوائف الدينية بداية من التبت إلى شينجيانج.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت قيودا على تأشيرة الدخول بخصوص يو هوي، المسؤول السابق في منطقة تشنجدو في الصين، وكذلك عائلته، بسبب اضطهاد الطائفة التي تعتبرها بكين طائفة دينية.

وتم الإعلان عن التصنيف أمس الأربعاء، في الوقت الذي أصدرت فيه الوزارة تقريرها.

وتقاوم الصين الانتقادات الموجهة ضد سياساتها في شينجيانج باعتبارها تدخلا في الشؤون الداخلية.

وتقول بكين إنها تحارب الإرهاب بينما توفر فرصا اقتصادية للبالغين والتعليم للأطفال في المنطقة الغربية.