الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات غير مسبوقة داخل أراضي 48 طالت 374 فلسطينيا

شنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات غير مسبوقة في البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام الـ1948، طالت 374 فلسطينيا، وذلك على خلفية المظاهرات التي شهدتها، تنديدا بالعدوان المتواصل بحق أبناء الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن هذه الاعتقالات تأتي عقب الاعتداءات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين بحماية من الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين، خاصة في المدن الساحلية "يافا، وحيفا، وعكا، واللد، والرملة"، وكذلك الاعتداءات على الذين تواجدوا في طبريا، وبئر السبع، وبات يام، والخضيرة.

واندلعت مواجهات ليلية بين شبان وعناصر من الشرطة الإسرائيلية الذين تمادوا في قمع الوقفات والمظاهرات الاحتجاجات في البلدات الفلسطينية الرافضة لهجمات قطعان المستوطنين.