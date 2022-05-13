ريال مدريد: بنزيما يصنع التاريخ

وجه نادي ريال مدريد رسالة إلى قائد الفريق الفرنسي كريم بنزيما، وذلك بعد الفوز العريض الذي حققه الميرنجي أمام ليفانتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

ونشر ريال مدريد صورة لكريم بنزيما عبر الحساب الرسمي للنادي بالنسخة العربية عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» وعلقت عليها:" يصنع التاريخ في كل مباراة".

وافتتح فيرلان ميندي التسجيل للريال في الدقيقة 13، قبل أن يضيف كريم بنزيما ورودريجو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 19 و34 على الترتيب، فيما أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الرابع في الدقيقة 45.

وأضاف فينيسوس الهدفين الخامس والسادس للريال في الدقيقتين 68 و83 على الترتيب، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك).