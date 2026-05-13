زلزال يضرب العاصمة الإيرانية طهران

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا ضرب العاصمة الإيرانية طهران في وقت متأخر مساء الثلاثاء.

وذكرت الهيئة أن الزلزال بلغت قوته 3ر4 درجة على مقياس ريختر ووقع الساعة 1146 مساء (2016 توقيت جرينتش).

على الجانب الآخر، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن قوة الزلزال بلغت 6ر4 درجة، وأفادت بأنه وقع شرق العاصمة في منطقة بارديس على عمق حوالي 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأضافت الهيئة الإيرانية أن الهزة الأرضية شعر بها سكان ضاحية كرج، الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا غرب طهران.