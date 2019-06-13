الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس رينو السابق

قامت شرطة مكافحة الاحتيال الفرنسية، بتفتيش منزل كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو، الواقع خارج العاصمة الفرنسية باريس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية وغيرها من وسائل الإعلام المحلية اليوم الخميس.

ونقلت تقارير عن الادعاء العام في نانتير قوله إن المداهمة كانت جزءا من تحقيق في احتفالات زفاف غصن الفاخرة بقصر فرساي عام 2016.

واعترفت شركة رينو أن رئيسها السابق غصن حصل على "منفعة شخصية" بقيمة 50 ألف يورو (56700 دولار) مقابل صفقة رعاية أبرمتها الشركة مع القصر.

ويتم احتجاز غصن في طوكيو منذ 19 نوفمبر الماضي بتهمة سوء الإدارة المالية بشركة نيسان اليابانية للسيارات، حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة إلى أن تم فصله بعد إلقاء القبض عليه.