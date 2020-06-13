أحيت الفنانة آمال ماهر، أمس، حفلا غنائيا خاصا، بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بدون جمهور نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي تم إذاعته عبر شاشة «Mbc» مصر، وتميزت بإطلالة تتميز بالبساطة حيث ظهرت بملابس كاجوال سوداء اللون.



وقدمت آمال خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، حيث بدأت الحفل بأغنية " ياما عز عليا بعادك، بالإضافة لـ ( بداية بدايتك، لو كان بخاطري، اللي قادرة، واعرف منين، ضميري بيأنبني، من السنة للسنة، أنت وحدك، ما تسبنيش، قالوا بالكتير، بجانب عدد من الأغاني الطربية لوردة وعبد الحليم حافظ، واختتمت الحفل بالأغنية الوطنية "طوبة فوق طوبة".

يذكر أن آمال طرحت مؤخرا أغنية "اللي قادرة"، تتر مسلسل "ليه لأ" للفنانة أمينة خليل، وحققت الأغنية أكثر من 7 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز.