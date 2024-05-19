مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام مستعمرين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، "أدى مستعمرون طقوسا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال".

وأفاد شهود عيان بأن "مستعمرين اقتحموا الأقصى بأكثر من مجموعة، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية".

وأشاروا إلى "انتشار مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى"، لافتين إلى أن "شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين".