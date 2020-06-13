الداخلية تداهم بؤرتين لتجارة المخدرات بالفيوم والجيزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

داهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الفيوم والجيزة بؤرتين إجراميتين لتجارة المخدرات بين أوساط الشباب من مدمني المواد المخدراة بدائرتي (مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم، قسم شرطة العجوزة بالجيزة ) وتم ضبط 6 عناصر إجرامية من القائمين على تجارة المخدرات بها.

حيث أستهدفت مديرية أمن الفيوم 5 عناصر إجرامية (لـ3 منهم معلومات جنائية " مقيمون بدائرة مركز شرطة الفيوم، وأمكن ضبط 4 عناصر داخل مسكن أحدهم " هاربة "وضبط بحوزتهم (117 لفافة لمخدر الهيروين، 6 قطع لمخدر الحشيش ،مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة، ميزان).

وفي الجيزة مديرية تم ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهم معلومات جنائية"،مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 50 جرام، 295 قرص مخدر لعقار "تراماول"، مبلغ مالى، هاتف محمول).

واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.