 فلسطين: ارتفاع إصابات كورونا إلى 673 حالة.. وتعافي 570 شخصا - بوابة الشروق
السبت 13 يونيو 2020 11:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

فلسطين: ارتفاع إصابات كورونا إلى 673 حالة.. وتعافي 570 شخصا

رام الله - أ ش أ:
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 10:30 ص | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 10:30 ص

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات التعافي إلى 570.

وأضافت الكيلة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه تم تسجيل 6 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها إصابتان في السموع، و4 إصابات في مدينة القدس، مشيرة إلى أن نتائج جميع العينات التي تم أخذها لمخالطي المصاب الذي أعلن عنه سابقا من منطقة الكوم جنوب غرب الخليل وعددها 217 كانت سلبية، فيما سيتم إعادة الفحص بعد 5 أيام للمخالطين من الدائرة الأولى للمصاب.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن نسبة التعافي بلغت 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأدخلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 253 حالة جديدة في الحجر الصحي المنزلي، فيما يبلغ العدد الفعلي في الحجر المنزلي حاليا 1831 مواطنا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك