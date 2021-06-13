 الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلن استكمال استعداداتها لاستقبال حجاج هذا العام - بوابة الشروق
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الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلن استكمال استعداداتها لاستقبال حجاج هذا العام

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 يونيو 2021 - 9:21 م | آخر تحديث: الأحد 13 يونيو 2021 - 9:21 م

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، استكمال استعداداتها لاستقبال الحجاج لهذا العام مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية المعمول بها في الحرمين الشريفين.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين هاني بن حسني حيدر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن الرئاسة ألزمت كل العاملين على خدمة الحجاج والمصلين بأخذ اللقاح، حرصا منها على سلامة جميع المتواجدين في الحرم المكي، لتأدية نسكهم بسهولة وبسلام.

وأشار إلى أن الجهات المعنية داخل الحرمين الشريفين لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لتقوم بدورها تجاه الحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، داعيا الجميع إلى ضرورة التعاون والالتزام بما يصدر من إجراءات وقائية.

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