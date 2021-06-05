الولايات المتحدة تحث الشركات الزراعية على شراء السماد الروسي

تحث الحكومة الأمريكية بهدوء الآن الشركات الزراعية وشركات الشحن على شراء ونقل المزيد من السماد الروسي ، حيث أدت المخاوف من العقوبات إلى انخفاض حاد في الامدادات مما أشعل أسعار الغذاء العالمية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة على هذا الأمر.

وأوضحت بلومبرج أن هذا الجهد يأتي في إطار مفاوضات معقدة وصعبة تجري الآن بمشاركة الأمم المتحدة لتعزيز شحنات الأسمدة والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من روسيا وأوكرانيا، والتي اكتنفها الاضطراب بسبب قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو جارته الجنوبية.

يذكر أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين اتهموا الكرملين باستخدام الغذاء كسلاح عن طريق منع أوكرانيا من التصدير.

لكن روسيا تنفي ذلك حتى مع مهاجمتها للموانئ الرئيسية ، ملقية باللوم في اضطراب الشحنات على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب الغزو .

وذكرت بلومبرج نقلا عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ، أن واشنطن أرسلت ممثلا إلى المحادثات بقيادة الأمم المتحدة في موسكو في وقت سابق من الشهر الحالي بشأن قضايا الامداد. وعدم كفاية شحنات الأسمدة هذا العام قد تؤثر أيضا على محاصيل العام القادم.

ولم يرد البيت الأبيض عى الفور على طلب للتعقيب.

وطالب الكرملين الولايات المتحدة بتوفير ضمانات للشركات التي تتولى شراء وشحن الأسمدة والحبوب بأنها غير خاضعة للعقوبات ، على اعتبار أن هذا هو شرطه لعدم عرقلة شحنات المنتجات الزراعية الأوكرانية الآن.