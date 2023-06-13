فرنسا: بدء محاكمة قاتل 3 أشخاص من بينهم اثنان من مديري شئون العاملين بمكتب للعمل

بدأت اليوم الثلاثاء، محاكمة رجل يبلغ من العمر 48 عاما، يزعم أنه قتل بالرصاص اثنين من مديري شؤون العاملين وموظف في مكتب للعمل في بلدة بلنسيه بجنوب فرنسا.

وتردد أن المهندس العاطل عن العمل من مدينة لورين حاول أيضا إطلاق النار على مسؤول توظيف آخر، حيث يواجه ثلاث تهم بالقتل العمد والشروع في القتل.

وتم تلاوة لائحة الاتهام في بداية المحاكمة، مع تفاصيل مروعة عن الهجمات. ووفقا للائحة الاتهام، قتل المتهم - وهو أحد لاعبى الرماية -المهرة ضحاياه من مسافة قريبة بطلقات في الجزء العلوي من الجسم والرأس.

وتم استجواب المتهم، الذي تابع المحاكمة باهتمام كبير وهو يحدق النظر، لفترة وجيزة حول التفاصيل الشخصية الخاصة به.

وظل الرجل، الذي وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بأنه "قاتل مدير شؤون العاملين"، صامتا حتى الآن بشأن دوافعه.

ومع ذلك، أوضحت لائحة الاتهام أنه كان يريد الانتقام من أولئك الذين يلومهم على فشله فى حياته المهنية ، حيث شارك ثلاثة من الضحايا الأربعة في عمليات الفصل التي أثرت على الرجل قبل عدة سنوات. وفي ملاحظات عثر عليها في زنزانته أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، تحدث المتهم عن "تأخره في الدفاع عن النفس".

ووقعت الجرائم في غضون ثلاثة أيام في يناير 2021 في الألزاس وجنوب فرنسا.