الاحتلال الإسرائيلي يطالب السكان بالإخلاء والنزوح: خان يونس منطقة قتال خطيرة

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طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق واسعة في خان يونس وبني سهيلا وعبسان للإخلاء والنزوح غرباً إلى المواصي.

وهدد جيش الاحتلال سكان خان يونس وبني سهيلا وعبسان بأنه سيشن هجوما غير مسبوق، بادعاء تدمير قدرات منظمات المقاومة في هذه المنطقة، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وطالب الاحتلال السكان بالرحيل عنها باتجاه منطقة المواصي. وقال إنه "من هذه اللحظة، ستعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة".

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي خريطة لقطاع غزة، حدد فيها باللون الأحمر المنطقة التي يريد إخلاءها، وكتب عليها: "منطقة قتال خطيرة".

ويأتي ذلك بعدما وافقت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق على رفع الحصار المستمر منذ أكثر من شهرين وتسليم المساعدات الغذائية للقطاع.