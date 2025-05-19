وافقت إندونيسيا وتايلاند، اليوم الاثنين على ترقية العلاقة بينهما إلى شراكة استراتيجية، وذلك خلال أول زيارة يقوم بها رئيس إندونيسي لتايلاند منذ 20 عاما، كما وافقا على تعزيز التجارة والاستثمار.

واستقبلت رئيسة وزراء تايلاند بايتونجتارن شيناواترا، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في مقر الحكومة في بانكوك.

وتتزامن زيارة سوبيانتو مع الذكرى الـ75 لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين.

وقالت بايتونجتارن، إن الدولتين اتفقتا على تعزيز التعاون في مجالات عديدة تشمل التجارة والاستثمار والسياحة والأمن الغذائي.

وأضافت في بيان أن قرار ترقية العلاقات بين الدولتين إلى الشراكة الاستراتيجية" يعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في عدة جوانب تتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك لمواطني الدولتين".

وقال سوبيانتو، في خطاب إنه ناقش مع رئيسة الوزراء القضايا الدفاعية والأمنية، التي تتضمن "تعزيز التعاون بشأن الأمن البحري وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتقوية التعاون في الأمن السيبراني وزيادة التدريبات العسكرية المشتركة وتنمية الشراكات في صناعة الدفاع".