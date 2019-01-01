مدراء كبار المؤسسات الألمانية يتبنون فرض ضريبة على الانبعاثات الكربونية

أيد عدد من كبار مدراء الشركات الألمانية الكبرى بقوة فرض ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال فرانك أبل رئيس هيئة البريد الألمانية لصحيفة "راينيشه بوست" الصادرة غدا السبت: "نحتاج في أوروبا أو في جميع الدول الصناعية لفرض ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، بحيث تتصاعد على المدى الطويل بصورة محسوبة، ومن ثم يمكننا أن نوفق سلوك المستهلكين والشركات في هذا الاتجاه ونستثمر بصورة مستهدفة في المنشآت التي تقلل من الانبعاثات".

وبوصفه رئيسا لأكبر مجموعة لوجيستية في اوروبا لا يعتقد أبل أن حماية المناخ تضر بالاقتصاد، مشيرا بالقول: "سيكون لون تنميتنا أكثر خضرة، ولكنها لن تكون أقل حجما، والتنمية لا تقل حجما إلا عندما يحظر على الناس شراء بعض البضائع أو السفر إلى مكان ما".

وأعرب فولكمار دينر رئيس شركة بوش، أكبر شركة لتوريد لوازم السيارات في العالم عن موافقته على فرض ضريبة على الانبعاثات الغازية، قائلا ضمن عموده في مدونة شركة بوش: "انفتاح التكنولوجيا ينتعش من خلال دفع ثمن ثاني أكسيد الكربون أي من خلال ضريبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري".

من جانبها أيدت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه ، وهي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي في ألمانيا ، بقوة الضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نظرا للتحولات المناخية، مقترحة أن يتم فرض ضريبة على البنزين والديزل وزيت التدفئة والغاز الطبيعي بمقدار 35يورو لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث خلال الاحتراق.

إلا أن الجناح الاقتصادي في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي يرفض فرض ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.