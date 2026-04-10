ألمانيا تحث إيران على الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان الملاحة في هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه تحدث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وحث طهران على الإلتزام بوقف إطلاق النار والمشاركة في مفاوضات بناءة.

وكتب فاديفول على منصة إكس يوم الخميس "دعوت إيران إلى احترام وقف إطلاق النار، والمشاركة في محادثات بناءة وضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز".

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على هدنة لمدة أسبوعين، مدعومة من إسرائيل، لكنها لا تزال تتعرض لضغوط بسبب الغارات الإسرائيلية العنيفة ضد حزب الله المدعوم من إيران في لبنان.

كما ظهرت خلافات حول إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية.