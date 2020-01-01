مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة لمواجهة ساوثهامبتون في البريميرليج

أعلن أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ساوثهامبتون، مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل اليونايتد، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، مجواير ولوك شاو.

خط الوسط: ماتيتش، بوجبا وبرونو فيرنانديز.

الهجوم: راشفورد مارسيال وجرينوود.