النيابة تصرف مسئول المصايف بعد سماعه أقواله حول غرقي شاطئ النخيل في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية، بإشراف المستشار مصطفى حلمي، المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية، الأحد، صرف القائم بأعمال الإدارة العامة للمصايف في محافظة الإسكندرية، حول حادث غرق 11 مواطنًا بشاطئ النخيل، غرب المحافظة.

وجاء القرار بعد سماع أقواله، حيث أفاد بأن شاطئ النخيل خاضع لولاية المحافظة، بعد أن تم سحبه من جمعية 6 أكتوبر، التي كانت تديره منذ 11 مارس الماضي، نفاذًا لقرار مجلس الوزراء، ويتم غلقه كل يوم منذ الساعة 7 صباحًا، وحتى 7 مساءًا، بواسطة مشرف من حي العجمي.

وأضاف، المسئول للنيابة، بأن الغرقى ارتادوا الشاطئ للاستحمام، مبكرًا "بعد الفجر"، وقبل مواعيد العمل الرسمية، ووقعت حالات الغرق نتيجة ارتفاع منسوب المياه يوم الجمعة الماضية، ولتفادي حدوث ذلك مجددًا جارِ العمل لإنشاء سور للشاطئ لمنع نزول المواطنين.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، تحت إشراف العميد جمال ياسين، اليوم، من انتشال جثمان الشاب، أيمن غريب، 17 عامًا، من منطقة أبو المطامير، محافظة البحيرة، بعد، جهود، بحث استمرت يومين، ليرتفع عدد الجثامين الذين تم انتشالهم لـ10 أشخاص، وصرحت النيابة بدفنهم بعد مناظرتهم طبيًا.

ولقي 11 شخصًا مصرعهم غرقًا، صبيحة الجمعة، في شاطئ النخيل، التابع لحي العجمي، لا يزال شخص منهم مفقودًا، وتم تحرير محضرًا بقسم شرطة أول العامرية، بواقعة الغرق، وانتشال الجثث، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية؛ بوجود غرقى أمام حواجز شاطئ النخيل، وبانتقاله رفقة قيادات الأمنية، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف، ومسئولي إدارة السياحة والمصايف، تم انتشال 10 جثث، وجارِ البحث عن جثة باقية، بجانب حالة حرجة تعالج بالمستشفى.