يحتفل العالم اليوم (13 يوليو) باليوم العالمي للبطاطس، التي تعتبر من الأطباق الجانبية التي يمكن أن تقدم مع مختلف أنواع الوجبات، وهناك من يفضل تناولها يوميًا وتقديمها كل مرة بنفس الطريقة سواء محمرة أو مهروسة، بينما يعتبر البعض ذلك مملا ويبحثون عن طرق جديدة.

وتقدم "الشروق" طرقا عديدة لعمل البطاطس في يومها العالمي:

- بطاطس بالجبن

يمكن تقديم طبق البطاطس المحمرة مع خطوة زائدة تحسن من مذاقها، وهي وضع شرائح الجبن الشيدر على البطاطس بمجرد إخراجها من الزيت، وترك الجبن حتى يذوب، وتقدم مع شرائح توست أو خبز ساخن.

- بطاطس بيتزا

تحتاج هذه الطريقة إلى وضع البطاطس في صينية فرن، وتشغيله على حرارة متوسطة حتى تصبح متوسطة النضج، ويتم إخراجها ووضع صلصة وجبن موتزريلا وببروني عليها، وإعادتها للفرن مرة ثانية حتى تمام النضج.

- بطاطس بالتوابل

تقديم البطاطس بالتوابل لا يحتاج إلا إلى تقطيعها إلى شرائح وتغطيتها بالتوابل ثم وضعها في الزيت، والحرص على تصفيتها جيدًا وتقديمها مع الكاتشب والمايونيز.

- بطاطس المطاعم المقرمشة

عليكِ تقشير البطاطس وتقطيعها بعد التنظيف إلى أصابع متوسطة الحجم، ثم تركها في ماء دافئ وخل لمدة 20 دقيقة، وبعد مرور الوقت يتم وضعها في الزيت الساخن مباشرةً وتقدم مع الصوص المفضل.

- البطاطس الشرائح المقرمشة

هذه الطريقة تجعل البطاطس مقرمشة وخفيفة، ولا تحتاج إلا لتقشير البطاطس وتقطيعها بعد التنظيف إلى شرائح رقيقة ووضعها في وعاء بداخله خل وبيكنج بودر لمدة 30 دقيقة، ثم تصفيتها وتركها حتى تجف.

والخطوة التالية هي وضع البطاطس في خليط مكون من الملح والفلفل الأسود والدقيق والبابريكا ثم في الزيت الساخن، وتقدم مع المعكرونة بالصلصة أو الكاتشب والخبز الساخن.

- بطاطس الودجز

تقدم هذه البطاطس بكثرة في المطاعم، لكن طريقة تحضيرها في المنزل بسيطة، وتحتاج إلى غسل البطاطس جيدًا بعد التقشير وتقطيعها لشرائح طويلة ثم تركها في وعاء ملئ بالماء على النار حتى الغليان، وبعد ذلك يتم تصفية البطاطس وتركها حتى تبرد.

بمجرد أن تبرد البطاطس، توضع في الزيت الساخن وتقدم بعد أن يصبح لونها ذهبيا.