أعلنت مجموعة كريدي سويس جروب المصرفية السويسرية جمع 7ر1 مليار دولار لصالح صندوق استثمار جديد يستهدف تمويل الشركات الخاصة التي تزيد أرباحها السنوية على 20 مليون دولار.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الصندوق المسمى "صندوق فرص الائتمان الخاصة" جمع الأموال من المؤسسات الاستثمارية وكبار الأثرياء الأفراد. ويبلغ رأسمال الصندوق حوالي 3 مليارات دولار قابلة للاستخدام حيث تم استثمار نصفها تقريبا بالفعل.



وستستثمر المجموعة السويسرية أموال الصندوق من خلال ذراع إدارة الأصول لديها، بحسب بيان صادر عنها.



ياتي ذلك في حين قررت شركة إدارة الاستثمار "كريدي سويس فاندز إيه جي" التابعة لمجموعة كريدي سويس تأجيل الطرح الأولي، للصندوق العقاري "كريدي سويس 1 إيه إيمو بي كيه" بسبب التقلبات العالية وأحجام التداول المتقلبة بشدة في سوق العقارات.



وأضافت الشركة أنه سيتم إعادة تقييم الوضع وسيتم تقديم المعلومات حول مسار الاجراء القادم في الوقت المناسب.



وأشارت شركة "كريدي سويس فاندز إيه جي" إلى أنها أكملت بشكل كبير الاستعدادات لإدراج "كريدي سويس إيه 1 إيمو بي كيه" في البورصة كما هو مقرر.