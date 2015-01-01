بايدن يصل إسرائيل أولى محطات جولته في الشرق الأوسط

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ قليل، فى مطار بن جوريون، في أول زيارة يجريها إلي منطقة الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في استقبال الرئيس بايدن في مطار بن جوريون، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وتعتبر تلك الزيارة العاشرة لبايدن إلى إسرائيل، لكنها الأولى له كرئيس.

ويوقع الرئيس بايدن خلال زيارته لإسرائيل مع لابيد بيانًا مشتركًا يعرف باسم "إعلان القدس" وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن هذا البيان "هو وثيقة من أربع صفحات سيتم توقيعها من قبل لابيد وبايدن".

ونقلت القناة، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى،(لم تسمه)، أن الحديث "يدور عن بيان تاريخي يعبر عن الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وازدهارها والعلاقات بين البلدين".

وتشمل النقاط الرئيسة في "إعلان القدس"، بحسب القناة، "رسالة موحدة ضد إيران وبرنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية والالتزام بعدم السماح لها بامتلاك أسلحة نووية، وكذلك السماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها بنفسها".

ووفق القناة سيشمل البيان "إشارة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، دون مزيد من التفاصيل. كما سيشمل "الإشارة إلى تعزيز التطبيع وتوسيع دول السلام".

وأضافت القناة، أن الوثيقة "ستؤكد على أهمية الولايات المتحدة كمرساة للاستقرار في المنطقة، وستوسع البرامج المشتركة بين الدول في مجالات التكنولوجيا".