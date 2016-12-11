إصابة 4 أشخاص سقط بهم مصعد عقار في الإسكندرية

أصيب 4 أشخاص، بينهم ربة منزل، و2 من أبنائها، وجارهم، مساء الثلاثاء؛ إثر سقوط مصعد "أسانسير" عقار، من الطابق الـ3 في منطقة الفلكي، دائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرقي الإسكندرية، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي لاسعافهم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغًا من الأهالي؛ بسقوط مصعد من الطابق الثالث مع وجود مصابين.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي سقوط المصعد من الطابق الثالث، وذلك في شارع رقم 9، الكائن في عزبة البحر، بعقار مكون من 13 طابقًا.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر إداري بالواقعة، بقسم شرطة أول المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.