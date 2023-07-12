إغلاق طريق الصعايدة بالزينية في الأقصر لإنهاء أعمال الصرف الصحي

تفقد العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية بالأقصر، بمرافقة نائبي رئيس المركز يوسف جلال وحجازي النحاس أعمال الصرف الصحي بالمدينة.

وأوضح الهواري، أنه سيتم غلق طريق الصعايدة بداية من طريق نصرالله العشي من أمام مستودع بسيمي حتى مزلقان الصعايدة من الناحية الشرقية والغربية؛ لإنهاء أعمال الصرف الصحي وعداية السكة الحديد، والانتهاء من لحام المواسير قطر 730 بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب المنفذة لمشروع الصرف الصحي وذلك لمدة شهر تقريبا، مع إتاحة الطريق البديل وهو طريق فرع 5 الزينية بحري.

وقام الهواري أيضًا بتفقد أعمال تجهيز موقع السوق الإسبوعي بقرية العشي وتجهيز المكان استعدادًا لفتحه لخدمة المواطنين وتحدد يوم الأربعاء للعمل أسبوعيا؛ لتسهيل حركة الشراء والبيع على المواطنين لقرب الموقع المقرر من المناطق السكنية.