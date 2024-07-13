البيئة: جريد النخيل مورد اقتصادي يحقق فرصا استثمارية حقيقة للوادي الجديد

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ لبحث الفرص الاستثمارية للمخلفات الزراعية بالمحافظة وخاصة جريد النخيل وفرص تحويله إلى مورد جديد للاستفادة منه في تحقيق عائد اقتصادي للمحافظة، وذلك بحضور ياسر عبدلله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.



وقالت وزيرة البيئة، إن هذا اللقاء يأتي في ضوء بحث الفرص الاستثمارية في إدارة المخلفات الزراعية بالمحافظة وخاصة مخلفات النخيل كأحد الموارد الهامة والتي تتميز بها محافظة الوادي الجديد.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن فرص الاستثمار في مجال المخلفات الزراعية وخاصة جريد النخيل يعد من أهم المجالات الواعدة والتي يمكن من خلالها إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص لإنتاج الأخشاب MDF ، كذلك استخدامها كوقود بديل RDF بمصانع الأسمنت؛ مما يحقق تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال حصر كل الانبعاثات التي تم خفضها من 40 مليون نخلة، وإصدار شهادات كربون بها.

وشددت وزيرة البيئة على أن إعادة استخدام المخلفات الزراعية تعد مثالا حقيقيا للتنمية الاقتصادية التي تراعي أبعاد التنمية المستدامة في الحفاظ على البيئة والحد مع آثار التغيرات المناخية إلى جانب ما تحققه من عائد اقتصادي واجتماعي للمواطنين بالمحافظة.

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، استكمال رحلة التعاون المثمر لتحقيق أهداف ورؤية مصر في إدارة المخلفات الزراعية، واتفاق الرؤى في ضرورة تحويل مخلفات النخيل إلي مورد للاستفادة منه وتعزيز موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب في المجالات البيئية.

واتفق الجانبان على تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع، والبدء بخطوات جادة في القريب العاجل، بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والمعيشية للمواطنين، وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الزراعية والاستفادة منها، إلى جانب ما سيوفره أيضاً من فرص عمل، على أن يتم عقد اجتماعات لمناقشة المشروع والخطوات التنفيذية.