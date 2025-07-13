بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع الدكتور كامل العبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، آليات تنفيذ مبادرة مجتمعية تهدف إلى تنظيم عملية توريد وتوزيع السكر داخل المحافظة، بما يضمن تقليل حلقات التداول وخفض الأسعار وتوفير السلعة بأسعار تنافسية للمستهلكين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، وممثلي مصنع القناة للسكر، وعدد من التجار ومصانع التعبئة وأصحاب مصانع المواد الغذائية.

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر، مشيرًا إلى أن المنيا تمتلك اثنين من أكبر مصانع إنتاج السكر في مصر، هما مصنع أبوقرقاص ومصنع القناة، وهو ما يعزز فرص ضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليل الحلقات الوسيطة بين المصنع والمستهلك.

وأوضح كدواني أن المبادرة، التي سيتم تنفيذها تحت إشراف مديرية التموين، تشمل إعداد حصر دقيق لاستهلاك المصانع الأسبوعي تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مباشر مع مصنع القناة للسكر، لتأمين احتياجاتهم من السكر دون تدخل الوسطاء.

من جهته، قال الدكتور كامل العبدالله إن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى أصحاب مصانع العصائر والمشروبات والحلويات المرخصة رسميًا، بينما تمتد في مرحلتها الثانية إلى تجار التجزئة، مع تقديم تيسيرات في السداد ومنع أي ممارسات احتكارية.

وأضاف أن المصنع يوفر أكبر قوة عاملة في صناعة السكر، حيث ينتمي نحو 60% من العاملين به لمحافظة المنيا، مؤكدًا: "خير أرض المنيا يجب أن يعود إلى أهلها".

يُذكر أن محافظ المنيا كان قد أجرى في وقت سابق زيارات ميدانية لمصانع السكر بالمحافظة، تابع خلالها سير العمل ومعدلات الإنتاج، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وتوفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.



