ألمانيا: أكثر من ربع من لديهم تأمين لمدة 45 عاما يحصلون على معاش أقل من 1300 يورو

يحصل أكثر من ربع من لديهم تأمين لمدة 45 عاما على الأقل في ألمانيا على معاش تقاعدي أقل من 1300 يورو شهريا.

وبحسب رد وزارة العمل الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار" ديتمار بارتش، يحصل في المتوسط أكثر من 5ر5 مليون متقاعد ممن لديهم تأمين لمدة 45 عاما على الأقل على معاش تقاعدي قدره 1668 يورو.

وبحسب الرد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، هناك فجوة بين شرق البلاد وغربها؛ ففي الغرب، يبلغ متوسط المعاش التقاعدي بعد 45 عاما من التأمين 1729 يورو، بينما يبلغ في الشرق 1527 يورو.

وهناك أيضا فوارق واضحة بين الولايات الألمانية، حيث تتمتع هامبورج بأعلى متوسط معاش تقاعدي بقيمة 1787 يورو، بينما تأتي تورينجن في المرتبة الأخيرة بمتوسط 1491 يورو.

ووفقا للوزارة، يُعزى اختلاف مبالغ المعاشات التقاعدية أيضا إلى تكوين الفترات المطلوبة: "قد تكون معاشات التقاعد منخفضة نسبيا حتى بعد 45 عاما من التأمين، حيث لا يشمل ذلك فترات الاشتراك فحسب، بل أيضا فترات عدم الاشتراك". ويشمل ذلك فترات التعليم المدرسي والجامعي أو فترات البطالة دون إعانات بطالة. وقد يلعب العمل بدوام جزئي دورا أيضا.