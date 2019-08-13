المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيعلن خطته للسلام قبل الانتخابات الإسرائيلية

صرح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات بأن الرئيس دونالد ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيعلن خطته للسلام في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر القادم، وأعرب المبعوث عن أمله في أن تتوصل الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية.

وفي مقابلة مع تليفزيون "بلومبرج"، قال جرينبلات إن الولايات المتحدة لا تتطلع لتغيير النظام في السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية. إلا أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تجنب أي تعامل مع حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة.

وأوضح :"لا نتطلع إلى تغيير نظام، الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس هو زعيم الفلسطينيين، ولهذا نأمل في أن يتمكن من الجلوس على الطاولة ... ونأمل في تواصل مستمر أو إعادة الالتزامات في نهاية المطاف مع السلطة الفلسطينية".

ولم يعط جرينبلات أية مؤشرات حول فحوى الخطة السياسية، إلا أنه ذكر أن ترامب "سيقرر قريبا" ما إذا كان سيعلنها قبل الانتخابات الإسرائيلية أو بعدها- أو ما إذا كان سينتظر لحين تشكيل حكومة جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تجري الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر. وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبين رئيس الأركان السابق بيني جانتس. وكانت انتخابات سابقة جرت في وقت سابق من العام الجاري وانتهت بتصدر نتنياهو، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي.

وقال جرينبلات :"المفاوضات المباشرة وحدها هي التي ستحل هذا الصراع ... وليس من حق الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة المطالبة بكيفية حل هذا الصراع".

ويعمل جرينبلات منذ عامين مع جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب وصهره على صياغة مقترح سلام للشرق الأوسط.

وعقد كوشنر مؤتمرا في البحرين في حزيران/يونيو الماضي للترويج للشق الاقتصادي من المقترح إلا أن الفلسطينيين لم يشاركوا فيه. ودعا كوشنر إلى استثمارات مقترحة بقيمة 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فلسطينيين.