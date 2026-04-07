نجاح حفر بئر جديدة في خليج السويس بإنتاج يناهز 2500 برميل يوميا

تمكنت شركة بترول خليج السويس "جابكو" من حفر البئر الاستكشافية الجديدة الناجحة (جنوب الوصل BB) بمنطقة جنوب الوصل بخليج السويس، بالشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشريك الإستثمار شركة دراجون أويل الإماراتية.

وأسفرت اختبارات البئر عن معدلات إنتاج تقارب 2500 برميل زيت يوميًا، و3 ملايين قدم مكعب غاز، وتم ربطها فورًا على تسهيلات الإنتاج القائمة، بما أسهم في رفع القدرة الإنتاجية الكلية للشركة.

وأوضحت جابكو أن هذه البئر الواعدة رفعت إجمالي إنتاج الشركة إلى نحو 67 ألف برميل زيت يوميًا، لأول مرة منذ فترة طويلة.

ويمثل هذا النجاح مؤشرًا إيجابيًا على قدرة حقول خليج السويس على استعادة معدلات الإنتاج المرتفعة، بالاعتماد على أحدث التطبيقات التكنولوجية، وفي مقدمتها تقنية المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد باستخدام بطاريات التسجيل المصطفة على قاع الخليج "OBN"، والتي أتاحت رصد تراكيب جيولوجية لم تكن واضحة من قبل وفتح آفاق جديدة للاستكشاف في مناطق واعدة بمخزون بترولي كبير.