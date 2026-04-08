قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للحرس الثوري العقيد إبراهيم ذوالفقاري، إن القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، ومراكز القيادة والتجمع لجيش الاحتلال في الأراضي المحتلة، باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة الهجومية منذ فجر اليوم، في الموجة الـ99 من عملية الوعد الصادق 4.

وأضاف في بيان مصور: «في الجزء الأول من الهجمات، استُهدف بنجاح أكبر مجمع بتروكيماوي تابع لشركات أمريكية هي: صدارة، وإكسون موبيل، وداو كيميكال، والواقع في منطقة الجبل بالسعودية، بالإضافة إلى مجمع بتروكيماوي ضخم تابع لشركة شيفرون فيليبس الأمريكية، والواقع في منطقة "الجعيمة" بالسعودية، وذلك باستخدام صواريخ متوسطة المدى وطائرات مسيّرة هجومية».

وتابع : «تم استهداف أكثر من 30 موقعًا في "ريشون لتسيون وبيتاح تكفا في وسط (إسرائيل)، وبئر السبع وديمونا وعراد وكريات جات وأوفاكيم في النقب، وسط وجنوب الأراضي المحتلة، بصواريخ محمولة على منصات إطلاق مزدوجة وصواريخ خيبر-شكان، وذلك في إطار الموجة 99».

ولفت إلى استهداف سفينة حاويات تابعة لإسرائيل، قال إنها كانت في مهمة لنقل معدات عسكرية يحتاجها الكيان عبر ميناء خورفكان مرورًا بمضيق هرمز بصاروخ بدقة.

وتابع: «وردًا على هجمات العدو الأمريكي الصهيون، شنّ رجال الجيش الإيراني البواسل هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة منذ الليلة الماضية، استهدفت مركز الصيانة والإصلاح التابع للبحرية الأمريكية في ميناء جبل علي بالإمارات العربية المتحدة، وأنظمة الرادار ومراكز انتشار القوات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت».

واستكمل: «خلال الساعات القليلة الماضية، أسقطت قوات الدفاع الجوي الإيرانية، من الجيش والحرس الثوري، بتوجيه وسيطرة شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، طائرة مسيّرة صهيونية في تبريز، وصاروخين كروز في طهران وهمدان، وستة صواريخ كروز في قزوين».