السفير حسام زكي: العالم العربي بادر أكثر من مرة لطي صفحة الماضي مع إيران

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن نسبة التمويل من الدول الأعضاء للجامعة تصل إلى 75%، مشيرًا إلى أنه لا صحة لما يُثار من شائعات عن ميزانية الجامعة البالغة 100 مليون جنيه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الأزمات داخل البيت العربي تثير حساسية كبيرة، مؤكّدًا أنها الأصعب في المواجهة.

وأوضح أن العالم العربي بادر أكثر من مرة لطي صفحة الماضي مع إيران ومد اليد تجاه طهران، مشيرًا إلى أن علاقة الدول مع إيران تتوقف على من سيحكمها.

وأشار إلى أن إيران لديها حسابات معينة وأجندات وأطماع في المنطقة، وأن علاقات الجوار سيكون فيها أمل إذا لم تعتدِ إيران عليه، مؤكدًا أن كثيرين من العرب كانوا يحذرون من إيران.

ونوه بأن الكثير يتوقف على طبيعة النظام في إيران بعد انتهاء الحرب، موضحًا أن استمرار النظام الإيراني سيستدعي طرقًا مختلفة في التعامل، مشيرًا إلى التغيرات الكثيرة التي حدثت خلال العامين الماضيين بعد 7 أكتوبر.

وتابع أن السقف العربي مهم، وإذا انهار سيكون من شبه المستحيل إعادته، مؤكدًا أن العالم العربي يخدمه البيت العربي، وأن القيادات العربية تتسم بالحكمة الكافية للحفاظ على استقرار البيت العربي.

وذكر أن هناك قمة عربية كانت مجدولة في السعودية، لكنها لم تُعقد بسبب الأحداث الجارية في المنطقة.