رويترز عن مصدر: مبعوث للأمم المتحدة يعتزم زيارة إيران في إطار جهود السلام

قال مصدر في الأمم المتحدة، إن مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يعتزم زيارة إيران في إطار جهوده لوضع حد للحرب الإيرانية، مشيرا إلى أن خطط سفره ستعتمد على الأوضاع الأمنية والترتيبات اللوجستية.

وتوجه جون أرنو إلى الشرق الأوسط أمس الاثنين. وأرنو دبلوماسي مخضرم في الأمم المتحدة عينه جوتيريش الشهر الماضي مبعوثا له بشأن الحرب، بحسب وكالة رويترز.

ولم تقدم الأمم المتحدة تفاصيل عن هذه الرحلة.

وتسود حالة من الترقب إزاء قرب انتهاء المهلة التي أعطلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، حيث قال إنها ستتعرض للإبادة الكاملة.

وكان ترامب قد حذّر في وقت سابق من أن "حضارة بكاملها ستموت" في إيران إذا لم تلتزم البلاد بمهلته النهائية لإعادة فتح مضيق هرمز والتي تنقضي منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

فيما حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، من تداعيات أي هجوم أمريكي محتمل على البنية التحتية داخل إيران، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها ترامب، مؤكداً أن الرد الإيراني لن يقتصر على نطاق المنطقة.

وفي بيان صدر بعد ظهر اليوم، وجّهت العلاقات العامة للحرس الثوري تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول التي وصفها بـ"الشريكة للولايات المتحدة" في المنطقة، مشددة على أن أي تصعيد سيقابل برد يستهدف البنية التحتية بشكل يؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة وحلفائها من نفط وغاز المنطقة لسنوات.

وأشار البيان إلى أن القوات الإيرانية لم تكن ولن تكون البادئة في استهداف الأهداف المدنية، لكنها لن تتردد في الرد على أي قصف يطال المنشآت المدنية داخل البلاد.