البحرين ترحب بدعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل بشأن التطورات في عدن

رحبت مملكة البحرين بدعوة السعودية للحكومة اليمنية وكافة الأطراف المعنية بالمواجهات في مدينة عدن لعقد اجتماع عاجل على أرض السعودية؛ في خطوة هامة لتغليب لغة الحوار وتهدئة الأوضاع في اليمن وتهيئة الأجواء الداعمة للتوصل لحل سلمي.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية البحرينية اليوم الإثنين، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقال البيان: "تؤكد مملكة البحرين أن هذه المبادرة المهمة تجسد الدور المحوري الهام الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام وفي الجمهورية اليمنية الشقيقة بشكل خاص، من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ورؤيتها الواضحة للحل السياسي الدائم الذي يحفظ لليمن وحدته واستقلاله، وجهودها الرامية للتصدي لميلشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى".

وشدد البيان على موقف مملكة البحرين الراسخ والداعم تماماً للمملكة العربية السعودية فيما تنجزه من مبادرات وما تبذله من جهود حثيثة ومساع دؤوبة لصالح دول وشعوب المنطقة والعالم ككل".

كان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد دعا اليوم الاثنين، الأطراف اليمنية المتنازعة في عدن إلى اغتنام دعوة السعودية للحوار والتعامل الإيجابي معها من أجل توافق يعلي مصلحة اليمن العليا.

وتشهد مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة، مواجهات بين قوات موالية للحكومةالشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي، وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.