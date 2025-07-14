توقيع وثيقة تصديق فلسطين على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية

أودعت دولة فلسطين اليوم الاثنين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وثيقة تصديقها على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1916 د.ع (89) بتاريخ 29/2/2012 ومجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 7551- د.ع (138) بتاريخ 5/9/2012.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، كذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.

وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 13/08/2025 بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها وذلك إعمالاً للمادة (64) الفقرة (1) منها.

وقد وقعت على الاتفاقية حتى الآن خمسة دول عربية هي: الأردن و السعودية والمغرب واليمن و فلسطين، وصدقت عليها ثلاثة دول وهي: الأردن و السعودية و فلسطين.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية وإيداع وثيقة تصديق دولة فلسطين عليها، السفير مهند عبد الكريم العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، فيما وقع باسم جامعة الدول العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية، وحضر مراسم التوقيع وزير مفوض د. سالي سمير صبري مديرة إدارة المعاهدات والقانون الدولي وأعضاء من ادارة المعاهدات.