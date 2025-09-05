الغندور ينتقد اختيارات حسام حسن لتشكيل منتخب مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، للتشكيل الذي سيخوض به مباراة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم.

ويرى الغندور أنه من غير المنطقي الإبقاء على مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي على مقاعد البدلاء، والبدء بمهاجم آخر وهو أسامة فيصل.

وقال الغندور عبر "فيسبوك": "يعني ايه النجم مصطفي محمد لاعب نانت و الدوري الفرنسي و لسه جايب هدف في أوكسير و بيلعب في ليفيل اعلي بكثير من الدوري المصري و يقعد احتياطي لأسامة فيصل".

يذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة قبل انطلاق الجولة السابعة من التصفيات.