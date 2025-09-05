 الغندور ينتقد اختيارات حسام حسن لتشكيل منتخب مصر - بوابة الشروق
الجمعة 5 سبتمبر 2025 9:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الغندور ينتقد اختيارات حسام حسن لتشكيل منتخب مصر

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 5 سبتمبر 2025 - 9:02 م | آخر تحديث: الجمعة 5 سبتمبر 2025 - 9:02 م

انتقد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، للتشكيل الذي سيخوض به مباراة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم.

ويرى الغندور أنه من غير المنطقي الإبقاء على مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي على مقاعد البدلاء، والبدء بمهاجم آخر وهو أسامة فيصل.

وقال الغندور عبر "فيسبوك": "يعني ايه النجم مصطفي محمد لاعب نانت و الدوري الفرنسي و لسه جايب هدف في أوكسير و بيلعب في ليفيل اعلي بكثير من الدوري المصري و يقعد احتياطي لأسامة فيصل".

يذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة قبل انطلاق الجولة السابعة من التصفيات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك