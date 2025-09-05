استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قادة شركات التكنولوجيا في لقاء شبيه باجتماعاته الوزارية، حيث تقدم كل منهم بالشكر له والإشادة به على جهوده في تعزيز الاستثمارات في مجال تصنيع الرقائق، والذكاء الاصطناعي.

وشارك في المأدبة، التي نظمها ترامب والسيدة الأولى ميلانيا في قاعة الطعام الرسمية، كبار التنفيذيين من وادي السيليكون، بينهم مارك زوكربيرج (ميتا)، بيل جيتس (مايكروسوفت)، تيم كوك (آبل)، وسام ألتمان (أوبن أي آي)، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لـ"جوجل" ومسئولين في إدارة ترامب.

وخلال الاجتماع، حذرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، داعية إلى إدارته "بمسئولية ورقابة واعية".





**ماسك يغيب عن القمة التقنية

وكان غياب ماسك، الذي اعتاد حضور فعاليات البيت الأبيض سابقًا، الأكثر لفتًا للأنظار، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضح ماسك عبر منصته "إكس" أنه لم يتمكن من الحضور لأسباب لم يحددها، مشيرًا إلى أنه أرسل ممثلاً عنه.

ويأتي غياب ماسك في ظل فتور علاقته بترامب بعد خلافات سياسية وتمويلية، رغم أنه كان قد تبرع بملايين الدولارات لحملته الانتخابية. كما أنشأ لاحقًا حزبًا جديدًا باسم "حزب أمريكا"، قبل أن يتراجع عن المشروع للتركيز على شركاته.



***عمالقة التكنولوجيا يشكرون ترامب

وأعرب عمالقة التكنولوجيا، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك، والرئيس التنفيذي لشركة "أوبن آيه آي"، سام ألتمان، عن شكرهم لترامب، حيث عرض بعضهم المبالغ التي تخطط شركاتهم لاستثمارها في الولايات المتحدة.

وقال ألتمان: "شكراً لكونك رئيساً مؤيداً للأعمال ومؤيداً للابتكار. إنه تغيير محفز للغاية. أعتقد أن ذلك سيؤهلنا لفترة طويلة من قيادة العالم، وهذا لن يحدث بدون قيادتك".

وأضاف كوك أنه من المتوقع أن تستثمر أبل 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مضيفاً: "أريد أن أشكرك على وضع المعايير التي تمكننا من القيام باستثمار كبير في الولايات المتحدة وأن يكون لدينا بعض الصناعات الرئيسية هنا. أعتقد أن هذا يعبر عن قيادتك وتركيزك على الابتكار"، بحسب شبكة الشرق الإخبارية.