فيريرا يشرح سلبيات أداء الزمالك للاعبين استعدادا للمصري

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

حرص المدير الفني على شرح السلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة وادي دجلة السابقة لتلافي تكرارها في الفترة المقبلة.

وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات من أجل الاستعداد بجدية للمباراة المقبلة أمام المصري لاستعادة صدارة الدوري.

وشدد المدير الفني على ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات وشرح فيريرا العديد من الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في المران.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

كما حرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين في مران اليوم من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا للمباراة المقبلة بعد الحصول على راحة لمدة أربعة أيام.

وتولى الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق قيادة الفقرة البدنية، والتي تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.