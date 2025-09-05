اللواء محمد إبراهيم الدويري: مصر ضمنت انتقالا سلسا للسلطة في فلسطين بعد وفاة ياسر عرفات

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر أدت دورًا محوريًا بعد وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "أبو عمار"، في ضمان انتقال سلس للسلطة داخل القيادة الفلسطينية.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «الجلسة سرية»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر: «كان واضحًا أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة أبو عمار، وكانت الرسالة المصرية واضحة وهي ضرورة الانتقال السلمي للسلطة».

وأوضح أنَّ القاهرة استضافت ثلاثة من أبرز القيادات الفلسطينية آنذاك، حيث التقوا بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وهم محمود عباس، وروحي فتوح رئيس المجلس التشريعي والرئيس المؤقت حينها، والراحل أحمد قريع رئيس الوزراء، متابعًا: «أبلغناهم بوضوح أن الوضع لا يحتمل أي اضطرابات، وكان لا بد من ترتيب الانتخابات».

وأكد أنَّ مصر شاركت في مراقبة الانتخابات الرئاسية الفلسطينية عام 2005، والتي فاز بها محمود عباس أمام الدكتور مصطفى البرغوثي.

ونوه بأنَّ مصر دعَّمت السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في تلك المرحلة بشكل قوي، وبنفس القدر من المهنية والجدية التي تعاملت بها مع الرئيس الراحل أبو عمار.