«التحالف» يعترض طائرة مسيرة وصاروخين بالستيين أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة"، وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن العقيد المالكي أشار إلى استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.