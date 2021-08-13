نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي مسلح، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالمنوفية.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، قد أكدت قيام 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا، بالإتجار فى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة شبين الكوم، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بشقة سكنية مستأجرة بدائرة القسم، وبحوزتهم 3 قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وقطعتي سلاح أبيض "سنجة "، وكمية من مخدرى الهيروين والحشيش، وميزان حساس، ومبلغ مالى و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للتواصل مع عملائهم…. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.