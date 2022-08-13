كوريا الجنوبية توافق على تطعيم المراهقين بلقاح شركة نوفافاكس المضاد لكورونا

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قالت شركة نوفافاكس الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، إن شريكتها "إس كيه بيوساينس" قد حصلت على موافقة من السلطات الكورية الجنوبية لتطعيم المراهقين بجرعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وتتعلق موافقة وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية الجنوبية بلقاح نوفاكسوفيد المضاد لكوفيد-19 لتحقيق مناعة نشطة من الإصابة بكوفيد-19 الذي يسببه "سارس-كوف-2" للمراهقين في عمر 12 حتى 17 عاما.

وبالنسبة للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما، تمت الموافقة على استخدام لقاح نوفاكسوفيد في الهند والاتحاد الأوروبي والنمسا وتايلاند واليابان ويخضع للمراجعة في أسواق أخرى.

ووافقت كوريا الجنوبية على استخدام اللقاح للكبار من عمر 18 فأكبر في يناير الماضي.

وفي كوريا الجنوبية، وقعت "إس كيه بيوساينس" على اتفاق ترخيص مع نوفافاكس وتقوم بتصنيع مواد دوائية ولقاح نوفاكسوفيد للاستخدام المحلي.