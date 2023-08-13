تركي آل الشيخ يعلن عن موعد طرح تذاكر حفل كاسيت 90s بجدة

طرح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على صفحته الرسمية بفيسبوك، بوستر حفل "كاسيت S،90" المقام على مسرح بنش مارك بجدة، 16 أغسطس الجاري، والمُعلن بداخله عن موعد طرح التذاكر الخاصة بالحفل، وذلك اليوم في الثامنة مساءً.



ويضم الحفل العديد من نجوم التسعينات ومنهم مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وسيمون وحميد الشاعري وخالد عجاج وحسام حسني ومحمد محيي.



ومازالت جولة المملكة العربية السعودية مستمرة، حيث شهدت مدينة القصيم مساء الخميس حفل الفنانة مي فاروق وكورال روح الشرق.



وقدم كُل منهم عددًا من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، خاصة مع فقرة الفنانة مي فاروق، والتي غنت باقة متنوعة من الأغنيات منها أما براوه، على حسب وداد، ودارت الأيام، افتكرلك إيه، ألف ليلة وليلة، إسأل روحك.